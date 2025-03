"Mancano 10 partite e Conte non mollerà nulla". Parola di Angelo Alessio, uno che Antonio Conte lo conosce molto bene. Lo storico ex vice dell'allenatore leccese è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per rispondere sulla stagione fatta fin qui dal Napoli dell'amico Antonio, bravo a suo avviso "a rimodellare la squadra, favorendo anche la crescita di Raspadori e Gilmour così come degli altri calciatori a disposizione" come ha premesso prima di parlare dell'obiettivo dei partenopei, avversari numero uno dell'Inter nella lotta scudetto.

"L'obiettivo dichiarato ad inizio stagione era la qualificazione in Champions ma adesso, dopo un'annata così, è chiaro che la squadra ha il dovere di mirare allo scudetto - ha continuato -. Alcuni calciatori impiegano meno tempo a dare disponibilità a cambiare il proprio gioco ed il proprio ruolo, Gilmour e uno di questi. È un calciatore di grande qualità, e l'idea del doppio play può dare un ventaglio di soluzioni ulteriori. Antonio alla possibilità di lavorare per tutta la settimana sui propri calciatori, e in allenamento si provano ripetutamente movimenti e soluzioni".

Su Lukaku:

"Lukaku lo conosciamo tutti, per Antonio è una pedina importante. Anche quando il belga è stato sostituito aveva tenuto impegnate le difese avversarie e tutto il Napoli ne ha tratto giovamento, come sta accadendo ora a Raspadori".