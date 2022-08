Paul Robinson, ex portiere del Leeds United oggi opinionista sportivo, intervistato dal sito Football Insider ha mandato un suggerimento al Liverpool per questi ultimi giorni di mercato: "Non è assolutamente facile, ma c'è ancora un sacco di tempo prima della fine della finestra estiva. Se vogliono fare un affare per Marcelo Brozovic, possono completarlo prima che la finestra si chiuda. Avranno già svolto la loro due diligence su giocatori come Brozovic. Sono sicuro che stanno guardando alcuni centrocampisti. Prima dell'infortunio di Thiago Alcantara, sono sicuro che Jurgen Klopp avesse finito il mercato. Non credo avesse alcuna intenzione di ingaggiare un centrocampista. Mi chiedo solo ora se sia stata aperta una pratica nuova, data l'attuale situazione degli infortuni e il modo in cui hanno iniziato la stagione. Potrebbero semplicemente dare un'occhiata a ciò che è disponibile e a cosa possono ottenere nell'ultima settimana. Penso che al momento siano leggeri in quella posizione".