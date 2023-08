L'ex calciatore Alessandro Conticchio, che ha poi intrapreso la carriera di allenatore, ai microfoni di News.superscommesse si è espresso sulla nuova stagione di Serie A e sulle sue protagoniste, indicando l’Inter come sua personale favorita per la vittoria del titolo: "Per me l'Inter parte favorita. Se si guarda alla forza della squadra, i nerazzurri hanno buttato via due scudetti negli ultimi due anni e avranno sicuramente gran voglia di rivalsa. Per il Napoli non sarà facile ripetersi e potrebbe esserci anche una sorta di appagamento, ma la squadra non è cambiata e può ambire tranquillamente a toccare gli stessi punti della passata stagione.

Le sorprese, invece, possono essere Milan e Juventus. Soprattutto i rossoneri, che hanno lavorato molto bene sul mercato".