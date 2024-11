Negli studi di TNT Sports dopo Inter-Arsenal 1-0, l’ex capitano dei Gunners Martin Keown ha speso parole importanti sulla formazione nerazzurra: “Ammiro quello che sta facendo l’Inter, hanno un modello diverso rispetto a quello dell’Arsenal. Hanno un direttore sportivo che si sta avvicinando alla fine della sua carriera. Stanno facendo grandi cose controllando i costi”. Nel corso della trasmissione, in cui era presente anche Rio Ferdinand, il conduttore sottolinea come dopo la finale di Champions League Simone Inzaghi ha dovuto far fronte agli addii di Lukaku, Onana e Skriniar, riuscendo comunque a vincere il titolo.