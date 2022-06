Torna a Milano il direttore sportivo dell'Avellino Enzo De Vito, impegnato a chiudere le trattative per gli under da tesserare in vista della prossima stagione. Nella lista c'è da tempo anche il giovane di proprietà dell'Inter Lorenzo Moretti, per il quale gli irpini nutrono un certo ottimismo circa una chiusura in settimana. Occhi anche su Genova, sponda blucerchiata, per strappare il sì di Simone Giordano.