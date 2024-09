Tammy Abraham decisivo in un derby come Mark Hateley? E' l'auspicio di tutti i tifosi del Milan, compreso l'ex attaccante inglese che decise la stracittadina del 28 ottobre 1984 dopo anni amari per i colori rossoneri: "Gli auguro il meglio e che entri nel cuore dei tifosi e nella storia del derby segnando un gol decisivo - ha detto ai microfoni di MilanNews.it -. Sono felice mi abbia ricordato in conferenza stampa, specialmente perché è un giocatore così giovane. È un tornare agli anni '80 e sapere che i milanisti ricordano ancora quei giorni è bellissimo".