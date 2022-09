L'esordio in Champions League di Kristjan Asllani, avvenuto martedì in occasione del match contro il Viktoria Plzen, è stato condito da un episodio divertente rivelato da Bekim Zogaj, uno degli assistenti dell'arbitro elvetico Sandro Scharer. Zogaj, intervistato dal quotidiano GazetaBlic, ha raccontato di avere avuto un piccolo conciliabolo con il giovane nerazzurro: "Gli ho detto: 'Ehi albanese, ti auguro una buona prestazione'. Si è girato e mi ha chiesto: 'Sei albanese?' Mi ha chiesto da quale paese venissi e gli ho detto che vengo da Deçan, in Kosovo".