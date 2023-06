Il tira e molla di Romelu Lukaku, che continua a dire di no alla permanenza al Chelsea, gli vale parole severe provenienti dal Regno Unito da parte di Rory Jennings, noto attore locale tifosissimo dei Blues, che ai microfoni di TalkSPORT ha usato toni molto duri verso l'attaccante belga: "Romelu Lukaku è narcisista. Non ha lealtà o amore per nessuno tranne che per se stesso. È un ciarlatano e non sarei sorpreso di vederlo andare rapidamente al Milan".