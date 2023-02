Dopo la vittoria del Mondiale in Qatar non c'erano dubbi, adesso è l'arrivata la conferma ufficiale: Lionel Scaloni e l'Argentina proseguono insieme. Come annunciato dalla federazione albiceleste, l'allenatore ha infatti prolungato il proprio accordo fino al 2026. Prosegue dunque il connubio tra il tecnico e l'interista Lautaro Martinez.