Questa sera, dalle 18 alle 21, presso la sede dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano, si terrà un dibattito dal titolo 'Luci su San Siro', nel corso del quale si parlerà del futuro dello stadio Giuseppe Meazza con l'analisi di alcuni progetti per il recupero dell'attuale impianto. Tra i quali, quello di Joseph Di Pasquale, che ai microfoni de Il Giorno spiega la sua idea: "Il mio progetto punta a conservarne l’impronta, dunque il perimetro del secondo anello e alcune torri del terzo anello. Il mio ragionamento parte dal fatto che il patrimonio immateriale di San Siro è molto più importante di quello materiale. Demolire il Meazza vorrebbe dire spazzare via tutto, perché il nuovo stadio non potrà ereditare il brand San Siro al 100%".

Cosa prevede la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio proposta nel suo progetto?

"San Siro si trasformerebbe in una grande struttura ascensionale grazie alle rampe del primo e secondo anello e alle torri del terzo. L’opportunità è costruire una grande copertura verde al di sopra del secondo anello, un giardino pensile con una pista per lo sky jogging, un centro benessere, una spiaggia e un ristorante girevole, che sarebbe il primo in Italia a ruotare per consentire ai clienti di mangiare guardando il panorama a 360 gradi. Ho chiamato questo tetto fruibile a 40 metri d’altezza 'Sky Island'. Negli spazi interni al Meazza nascerebbe invece un Museo interattivo del calcio ma anche un hotel tematizzato e ristoranti, conservando alcune curve originali per riprodurre l’effetto dello stadio. Insomma, un parco di divertimento dedicato al calcio".