L'architetto Marco Casamonti ha definito 'abbastanza grave' la situazione delle infrastrutture in Italia. "L'età media degli impianti nel nostro Paese ha 68 anni contro i 35 per esempio della Germania - ha aggiunto parlando a margine del 'Festival delle Serie A' -. Abbiamo strutture più vecchie, meno efficienti e non confortevoli. Lo sport si deve porre il problema di come riqualificare anche le città attraverso la rigenerazione e la ricostruzione degli stadi. È una grande occasione per tutti".

A proposito della polemica nata dopo le dichiarazioni di Beppe Sala, sindaco di Milano, sull'impossibilità di far coesistere le due nuove case di Milan e Inter a San Donato e Rozzano perché troppo vicine, Casamonti ha aggiunto: "È giusto che ci sia dibattito perché costruire uno stadio significa costruire una grande infrastruttura urbana per la città, una grande architettura, una grande opera, è ovvio ci sia discussione. Il dibattito è aperto, la cosa importante sarà procedere a fare concorsi, progetti e realizzare le opere perché è di questo che il mondo dello sport ha bisogno".