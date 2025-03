Ciro Ferrara, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato della lotta al vertice. Di seguito le parole riprese da TuttoNapoli: "Per quanto riguarda la lotta scudetto, Napoli è una città molto umorale in un senso e nell'altro, la conosco bene. E invece non bisogna abbattersi. Ci sono 9 finali che vanno affrontate anche con spensieratezza, con la voglia di misurarsi contro l’Inter campione in carica che è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto fin dall'inizio della stagione. In questo momento bisogna fare ancora più gruppo".