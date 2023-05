Hernan Crespo ha analizzato la prospettiva della semifinale di Champions ai microfoni di BN Sports: "Una semifinale di Champions League è di per sé un risultato importante per qualsiasi squadra. È una delle competizioni più competitive al mondo, ma Milan e Inter conoscono la Champions League come poche squadre. La loro storia da sola è sufficiente per essere consacrati favoriti e per raggiungere le fasi finali dell'evento, ogni anno".

L'analisi è proseguita: "Credo che le due partite tra loro saranno di grande interesse, visto che entrambe hanno dimostrato di essere squadre molto complete. Non credo ci sia un favorito per la qualificazione", ha concluso.