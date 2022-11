Nelle prime due partite al Mondiale, nonostante i 4 punti conquistati e la vista sulla sfida contro i padroni di casa del Qatar, i Paesi Bassi non hanno assolutamente brillato per ritmo e intensità. Lo stesso vale anche per Denzel Dumfries, che è stato elogiato da Maurizio Compagnoni: "Hakimi è più forte, ma non credo onestamente che non ci sia tanta differenza con l'esterno del PSG", ha dichiarato sulle frequenze di Sky Sport.