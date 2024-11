Lele Adani ha parlato così di Inter-Lipsia sulle frequenze di Viva El Futbol: "L'Inter consapevole e sicura. Lipsia, al di là di qualche infortunio, è sempre da temere. La consapevolezza dell'Inter va sottolineata. E' una squadra che dipende da se stessa. Il livello raggiunto ci fa analizzare le sue prestazioni in vista degli ottavi di Champions. Il campionato, secondo me, se lo vince un'altra squadra che non sia l'Inter, darò meriti ma anche colpe all'Inter", ha affermato Adani, spiegando: "Fuori dall'Italia l'Inter ha una grande considerazione. Scaloni ha detto che l'Inter gioca il calcio più offensivo al mondo. Nel panorama mondiale l'Inter è vista come squadra forte e che fa un calcio molto propositivo".