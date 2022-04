Intervistato da LaRoma24.it, l'agente Claudio Vigorelli ha voluto far chiarezza sul futuro di Nicolò Zaniolo dopo le voci di mercato circolate in queste ore su un presunto interessamento da parte del Napoli per il suo assistito: "Leggo in queste ore dichiarazioni sulla stampa di persone che non rappresentano l'entourage del calciatore, il quale è composto dalla sua famiglia in primis e da me - la precisazione del procuratore - Tutte le questioni che riguardano il mercato le gestisco io. Quindi non sono da prendere in considerazioni dichiarazioni di altri. Il ragazzo va solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana si legge dell'interesse di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare i giallorossi a raggiungere gli obiettivi di questa stagione".