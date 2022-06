Accostato all'Inter come possibile alternativa per il centrocampo, Ruben Loftus-Cheek nelle ultime ore è un nome circolato anche in orbita Lazio, in qualità di eventuale sostituto di Sergej Milinkovic-Savic. Intervistato da Il Messaggero, il suo agente Jonathan Barnett per il momento ha gettato acqua sul fuoco lasciando comunque aperto uno spiraglio: "La Lazio non ha parlato con il Chelsea che io sappia. Anche se Maurizio Sarri lo stima e gli piace la Serie A. Vedremo che succederà".