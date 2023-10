Gianni Vitali, agente di Kumbulla, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per parlare di Inter-Roma, match in programma domenica pomeriggio a San Siro, e del ritorno di Lukaku a Milano. "Mi pare di capire che Romelu avrà una certa accoglienza da parte dei tifosi. Beh, i giocatori vivono grandi esperienze: a volte soddisfacenti, altre volte più impegnative.

Devono avere lo spessore per reggerle perché siamo ai massimi livelli. Romelu farà la sua partita come la Roma senza farsi condizionare dall'atmosfera - le sue parole -. L'Inter per me è la favorita per lo scudetto, è completa a livello di rosa in tutti i reparti, ben allenata e ha tutte le carte in regola per vincere".