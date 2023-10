Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato a tvplay.it dei rumors estivi riguardo a eventuali contatti per un ritorno in nerazzurro. “Se c’è stata la possibilità di tornare all’Inter? Mai richiamati. Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione dal club nerazzurro. E’ stato fatto un percorso importante. Ma durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto”.