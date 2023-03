Guido Gallovich, procuratore di Federico Baschirotto, spiega quanto sia dispiaciuto il suo assistito per non giocare la sfida contro l'Inter: "Sarebbe stato bello per lui misurarsi in un contesto come quello che offre uno stadio leggendario come San Siro. Gli dispiace molto, speriamo che l'esperienza sia solo rimandata di qualche settimana quando il Lecce affronterà il Milan", ha detto a Sportitalia.