L'agente Crescenzo Cecere, intervistato da 'A tutto mercato minuto per minuto', trasmissione in collaborazione tra TMW e Radio Sportiva, ha analizzato il calciomercato di oggi con particolare riferimento a Ligue1 e Serie A.

Quali sono i ragazzi che si aspetta di vedere presto in Serie A provenienti dalla Ligue 1?

"Wahi è un grande giocatore e potrebbe arrivare in Italia, anche se è molto complicato perché c'è la concorrenza dei club inglesi e tedeschi. Dovremo essere bravi noi intermediari, ma anche le società a convincere i giocatori con i progetti perché si ha la tendenza a trascurare un po' i giovani, che sono impauriti da questa cosa".

Si dice che su Akinsanmiro ci fosse anche il Real Madrid, mentre lei ha contribuito a farlo diventare un giocatore dell'Inter.

"Il ragazzo è arrivato dalla Nigeria al Torneo di Viareggio, si è messo subito in mostra con questa squadra, che era un'Accademia che ha preso diversi ragazzi da altre squadre della Nigeria, e ha dimostrato fin da subito di essere un raagazzo molto interessante. L'Inter è stata molto rapida nell'accaparrarselo, è arrivato e sta dimostrando il suo grande valore. È stato convocato diverse volte in prima squadra, ha partecipato a questa prima parte di preparazione con l'Inter. È molto molto interessante, ovviamente anche su di lui ci sono tante richieste, ma il progetto dell'Inter è stato sposato a gennaio e si prosegue con questo progetto".

Qual è la sua valutazione sul mercato di Serie A? Ci aspettiamo un effetto domino?

"Il Milan, oltre all'addio di Tonali, ha messo oltre 50 milioni di euro dalle proprie casse, ha fatto acquisti mirati in fretta per dare una squadra già pronta a Pioli, prendendo giocatori molto interessanti. Ha fatto un ottimo lavoro. Inter, Milan e Napoli sono in attesa degli eventi, hanno un obiettivo ed è un po' anche la nostra cultura del calciomercato, quella italiana: arrivare all'ultimo per strappare il miglior prezzo. Però non è facile con il mercato in arabo in auge, drogato dal punto di vista dei prezzi e delle cifre folli che stanno offrendo ai giocatori, e con il mercato inglese. Sono comunque convinto che il Napoli troverà il sostituto di Kim e l'Inter e la Juventus metteranno a segno i propri colpi".