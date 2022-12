Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si esprime sulle chance Scudetto della formazione di Luciano Spalletti: "Ci crediamo tutti, dai giornalisti ai tifosi passando per i calciatori stessi, però è meglio restare coi piedi per terra perché arriveranno anche dei momenti difficili e in quei casi non bisognerà farsi prendere dall’ansia. Inter-Napoli? Secondo me andrebbe bene anche il pareggio".