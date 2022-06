L'arrivo di Romelu Lukaku e quello possibile di Paulo Dybala all'Inter vengono commentati così dall'agente Danilo Caravello ai microfoni di Tutto Mercato Web: "Lukaku? L’operazione di andare via l’anno scorso è stata notevole sul piano economico. Lui in Inghilterra non s’è trovato e ha fatto di tutto per tornare alla base. Un’operazione così sul piano economico non si era mai vista".