In vista della sfida di questa sera che il Milan giocherà in casa dello Slovan Bratislava, Juraj Kucka, capitano della formazione slovacca con un passato in Italia, ha parlato ai microfoni di Sport.sk ricordando quello che fu il suo passaggio solo 'burocratico' all'Inter, che nel 2011 acquistò metà del suo cartellino dal Genoa quando erano ancora attive le comproprietà: "Appena mi comprò l'Inter, mi sono dimenticato di come si giocava a calcio. Non so quale fosse il problema ma non potevo farci niente. Ho giocato malissimo le prime partite e poi l'allenatore mi ha fatto fuori, ma è stata colpa mia. Il Genoa poi riacquistò il 50% del mio cartellino ad un prezzo inferiore, quindi ci guadagnò comunque. Un affare tutto italiano".