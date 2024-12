Ospite nello studio di Radiosei, all'indomani della disfatta della Lazio contro l'Inter, Libor Kozak ha analizzato così il reboante 6-0 dell'Olimpico: "Ogni tanto vengo allo stadio, peccato per ieri, non so se tornerò - la battuta dell'ex attaccante biancoceleste -. Ieri la Lazio ha fatto la partita fino al gol dell'1-0, poi il rigore, che per me è un po’ troppo, anche se Gigot l'ha toccata col braccio il movimento è naturale. Poi le regole dicono che è rigore, e la reazione della squadra non è stata buona, contro una squadra contro l’Inter che è abituata a chiudersi e ripartire. La Lazio sta facendo bene e sa fare partite importanti, si doveva stare più attenti in difesa in attesa di un episodio in attacco".