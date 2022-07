Il Chelsea è a un passo da Jules Koundé. Dopo l'acquisto di Koulibaly, altro colpo in difesa per Tuchel che ha ormai raggiunto l'accordo con il Siviglia per il centrale francese classe 1998. Come riferisce Gianluca Di Marzio, affare sulla base di 50 milioni più bonus per il cartellino: "Una trattativa rapida, portata avanti dai Blues nel giro di pochi giorni", si legge.