"Non ho seguito tanto la trattativa personalmente. Io sapevo che volevo venire qui e ho fatto di tutto per venire qui". Sono le parole rilasciate da Filip Kostic nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. L'esterno serbo era stato accostato anche all'Inter dopo l'addio di Perisic: "Quando eravamo in nazionale Dusan (Vlahovic, ndr) mi ha chiesto cosa ne pensavo della Juve, mi ha dato che sarebbe stato felice di avermi qua e mi ha raccontato tante cose ottime del club. Quando sono arrivato poi ho visto che tutto quello che mi ha detto era vero".