Roy Kortsmit, ex compagno di squadra di Denzel Dumfries allo Sparta Rotterdam, racconta ai microfoni del Brabants Dagblad i suoi ricordi legati al giocatore dell'Inter: "Denzel era - ed è - un ragazzo super divertente. Andava d'accordo con tutti, scherzava sempre. Aveva anche una spinta enorme, non normale, superava tutti. Ma non era eccezionale quando giocava a calcio: non sempre sapeva gestire il pallone, nemmeno i suoi passaggi nel riscaldamento erano buoni, era molto selvaggio. Ricordo che Denzel un giorno disse di essere stato convocato per una partita ufficiale della nazionale ad Aruba. Ne fummo subito entusiasti, ma lui disse con la faccia seria: 'Non è un bene, perché poi non mi sarà permesso di giocare per la nazionale olandese'. Intendiamoci: veniva dai dilettanti e non aveva nemmenouna presenza da titolare allo Sparta.