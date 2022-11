Vincent Kompany è d'accordo con la decisione di Roberto Martinez, ct del Belgio, di includere Romelu Lukaku nella lista dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar, nonostante il problema alla coscia che potrebbe impedire all'attaccante interista di giocare le prime partite del girone. Un situazione che gli ha ricordato da vicino quella che visse in prima persona nella scorsa edizione della Coppa del Mondo, quando arrivò in Russia da infortunato: "Capisco la logica della decisione - ha spiegato l'ex capitano dei Red Devils -. Una volta che arrivi alla fase a eliminazione diretta, hai bisogno dei tuoi giocatori decisivi. Tutto diventa sensato quando devi giocare contro squadre come il Brasile, Lukaku sarà decisivo".