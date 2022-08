Antoine Kombouaré, allenatore del Nantes con un importante passato da giocatore dell'Olympique Marsiglia, dopo la partita del Velodrome ha speso parole di elogio per il club biancoazzurro per l'acquisto di Alexis Sanchez: "Per l'OM è un grande giocatore, ma quello che ha fatto altrove, deve riuscire a farlo qui. Questo è il modo in cui siamo giudicati. Ma sarà un vero rinforzo, anche se non è ancora pronto fisicamente. Potrebbe essere più facile con degli attaccanti intorno a lui".