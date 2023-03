"Ho una grande voglia di vincere. Il Napoli non vince da tanto tempo, ma giochiamo bene. Ora sono avido di vittorie, puntiamo allo scudetto". Kim Min-Jae, difensore del Napoli, vede il traguardo ormai vicino. "L'adattamento in Italia? La cosa più importante è capire che tipo di calcio vuole il tuo allenatore - le parole rilasciate ai microfoni di UpBit -. Qualunque tipo di calcio voglia adottare, tu fallo in fretta. Io cerco di farlo. Poi è facile integrarsi nella squadra e andare d'accordo con i compagni. Penso di essermi adattato, credo sia stato questo il mio segreto".