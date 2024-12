Khephren Thuram si è concesso ai microfoni di DAZN dopo la doppietta siglata alla Fiorentina che però non è bastata alla Juventus per conquistare la vittoria.

"Stasera ero più libero, conosco meglio i miei compagni e lo stadio. Il mister mi chiede queste giocate, spero di continuare così - le sue parole -. L'esultanza? Non ne ho una, non ho l'abitudine di fare gol. Il primo era l'esultanza di mio fratello, il secondo ho imitato un'esultanza di Tevez contro la Fiorentina".

Curiosità. Khephren ha segnato il suo primo gol in Serie A contro la Fiorentina proprio come Marcus. E papà Lilian invece contro la Fiorentina siglò il suo primo autogol in Italia.