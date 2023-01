Intervistato dal quotidiano tedesco Der Westen, Kerim Calhanoglu, giocatore dello Schalke 04 da qualche giorno in prestito al Sandhausen, è stato interpellato anche sui rapporti col cugino, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu: "Se segue la mia carriera? Non ho alcun contatto con mio cugino. Questo per motivi familiari. Ma chissà: forse il contatto a un certo punto verrà ristabilito".