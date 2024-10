Intercettato da Sky nel corso del Festival dello Sport di Trento, la leggenda del calcio argentino Mario Kempes ha parlato così di Lautaro Martinez: "È importante, forse non è riuscito a farlo vedere in Qatar, ma è un ottimo giocatore. L'ha dimostrato in Italia e in Argentina, di tanto in tanto gli attaccanti sbagliano, ma Lautaro è un fenomeno".