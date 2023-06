Raggiunto dal portale francese Views.fr, l'attaccante della Juventus Moise Kean ha toccato il tema sempre spinoso del razzismo con riferimento ai recenti fatti che hanno visto protagonista Romelu Lukaku: "Sono nato in Italia, e da quando vado a scuola, so quanto sia difficile per un uomo di colore vivere in questo paese. So cosa vuol dire essere vittima del razzismo.

Mi sono successe molte cose e spero che le cose cambieranno. Quando questo è successo a Romelu Lukaku di recente, non sono rimasto sorpreso. Ho pensato: 'Benvenuto in Italia, n....!'. Spero davvero che un giorno la gente capirà che questo è qualcosa che non ha bisogno di esistere. Tutti sono umani, hanno un’anima e un cuore".