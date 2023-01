Per Miroslav Karhan, ex nazionale slovacco, 'solo il tempo dirà se Skriniar ha fatto la mossa giusta' scegliendo di non rinnovare il suo contratto con l'Inter per inseguire i soldi del PSG e per giocare con i campioni del calibro di Messi, Neymar e Mbappé. "Ora non oso dire se ha fatto bene o male - le sue parole a Sport24.sk -. Ad ogni modo, di certo non lo definirei un passo indietro: sia Inter che PSG appartengono all'élite del calcio europeo e non credo che il campionato francese sia peggiore di quello italiano.