Edmond Kapllani, ex attaccante della Nazionale albanese, detentore del record di gol nelle qualificazioni agli Europei, parlando per il giornale locale Panorama Sport ha sottolineato come l'attuale selezione abbia il proprio punto di forza nel terzetto di centrocampisti, tutte conoscenze del calcio italiano: "Mi hanno colpito Nedim Bajrami, Kristjan Asllani e Ylber Ramadani, posso dire che sono loro il cuore della Nazionale. Hanno fatto la differenza, senza però dimenticare la difesa che è stata sempre molto solida".