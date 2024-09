Intervistato da Sky Sport all'evento milanese 'FC25', Ricardo Kakà ha ripensato al derby di domenica sera: "Il Milan ha avuto una bella reazione dopo la gara col Liverpool - le parole del Pallone d'Oro 2007 -. Vedere la squadra vincere contro l'Inter dopo due anni è stato bello e divertente, ho visto quello che speriamo di vedere dal Milan: una squadra che lotta e che vince le grandi partite. I derby a volte ti danno la carica quando non stai attraversando momenti difficili, li ho vissuti anche io in carriera. Se può essere uno switch? Per me sì, si è vista la forza della squadra. E' una buona opportunità di dare una bella svolta, il Milan può essere protagonista sia in Italia che in Europa".