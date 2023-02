Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha raccontato ai microfoni di DAZN come ha vissuto la notizia della penalizzazione in classifica dei bianconeri: "Una cosa da gestire, ognuno ha una reazione diversa. Io per diversi giorni sono stato nervoso, poi ogni giorno mi sono alzato guardando la classifica e traendone motivazioni. Mi sveglio e guardo cosa abbiamo guadagnato il campo. Cerco di trovare un equilibrio per arrivare alla partita con la massima condizione".