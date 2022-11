Si lotta, si combatte sul filo dell'equilibrio, a volte le squadre sembrano un po' attanagliate dall'importanza del match. Ma se in questo primo tempo una squadra si è fatta preferire, quella è sicuramente l'Inter di Simone Inzaghi, che in una partita a scacchi come questo primo tempo con la Juventus ha fatto vedere decisamente le mosse migliori, creando palle gol anche clamorose, almeno tre; su tutte quella che Denzel Dumfries, a tu per tu con Wojciech Szczesny, manda alta su assist di Nicolò Barella. L'Inter dà nel complesso l'impressione di stare meglio in campo, soffrendo poco i bianconeri che faticano a trovare trame importanti (nessun tiro nella porta di André Onana). Al di là dell'occasione sciupata, molto volitivo lo stesso Dumfries; Edin Dzeko una garanzia lì davanti così come Nicolò Barella.