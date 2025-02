Moise Kean continua a macinare reti su reti con la maglia della Fiorentina. Anche ieri sera, in occasione del match contro l'Inter, l'attaccante che i viola hanno prelevato dalla Juventus ha recitato la parte del leone siglando una doppietta che lo ha portato a quota 14 gol segnati in campionato. Ma a detta di Cristiano Giuntoli, in casa Juventus non pensano troppo al passato: " Che sensazioni ho avuto dopo i suoi gol? Onestamente nessuna, pensiamo alla Juventus e non agli altri. Abbiamo un parco attaccanti valido", le parole a Sky Sport del direttore sportivo bianconero.

Juventus reduce comunque da un'importante campagna acquisti a gennaio, che ora aumenta le responsabilità a carico del tecnico Thiago Motta: "È tutto sulle spalle di club, allenatore e giocatori, siamo sempre tutti insieme a lottare. È stato un periodo difficile, eravamo sotto numero e non potevamo fare rotazioni. Adesso siamo contenti dopo il mercato e vedremo cosa succederà".