Prima del fischio d'inizio del match di Europa League contro il Friburgo, CFO della Juventus Francesco Calvo si è espresso anche sulla recente decisione del TAR riguardo l'inchiesta plusvalenze che vede coinvolta in prima fila la società bianconera: "È una carta che noi chiediamo dall’inizio: non ne conosciamo il contenuto e attendiamo il giudizio - spiega Calvo a Sky -. È molto complicato per la squadra trovare motivazioni e capire per che cosa sta lottando: è fondamentale la compattezza e lottare partita per partita”.