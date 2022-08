Ferragosto in campo per la Juventus, che ospiterà il Sassuolo all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta così l'avversaria di domani: "Il Sassuolo sarà un'avversaria difficile perché viene da una brutta sconfitta in Coppa Italia col Modena, ha preso un giocatore importante come Andrea Pinamonti e ha elementi tecnicamente validi. I nostri obiettivi? La Juventus ha il dovere di provare a vincere, le concorrenti si sono rafforzate. Ci sono 4-5 pretendenti e noi siamo fra quelle. Dobbiamo lavorare in silenzio, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista. Rispetto agli anni precedenti cambia una cosa: prima l'obiettivo era essere in forma a marzo e passare il primo turno di Champions, ora l'obiettivo sarà rimanere tra le prime quattro il 13 novembre, per restare a contatto, e passare il turno di Champions. Abbiamo 21 partite, bisogna fare bene. Ma è anche bello giocare ogni tre giorni".