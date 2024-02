Al termine della partita vinta all'ultimo respiro contro il Frosinone, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parlando ai microfoni di Sky Sport ribadisce l'importanza di mantenere il secondo posto per la sua squadra: "Con questo successo siamo tornati a mettere nove punti tra noi e il Bologna, poi è chiaro che mancano tante partite. Arrivare secondi è un traguardo importante perché rappresenterebbe un segnale di crescita di questa squadra. Poi c'è anche una Coppa Italia da conquistare. Di certo oggi siamo tornati a vincere ed è una cosa importante per non abituarsi a perdere".

Arrivato poi in conferenza stampa, il tecnico livornese ha aggiunto: "Sapevamo che il Frosinone gioca bene a calcio. Sul loro primo gol dobbiamo migliorare. Dobbiamo invertire la tendenza sui gol subiti. Rugani è un giocatore bravo che è alla Juventus da 8 anni. Oggi per noi era una partita pesante, molto più di quella di Milano. Questa vittoria ci fa crescere nella sopportazione e gestione di queste partite molto importanti. La corsa Champions? Ancora è molto lunga, oggi abbiamo messo il Bologna a 9 e l'Atalanta a 9. Importante vincere per non abituarci alla sconfitta".