Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus, si è espresso a Rai Sport dopo i cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic durante la sfida contro l'Atalanta: "Oggi c'è stato un episodio non bello con i cori su Vlahovic, finché la legge si applica così succederà sempre. Non è la prima volta che succede, è successo anche a me. Non ha senso, queste persone insegnano il razzismo anche ai figli. Ci sono tanti bambini che vengono allo stadio con i genitori e non dovrebbero imparare certe cose".