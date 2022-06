Ultimi giorni di vacanza per Daniele Rugani. Lo suggerisce lo stesso difensore centrale della Juventus che, nel frattempo, prova a tracciare una linea in chiave bianconera di quel che potrà succedere e di quel che è accaduto nell'ultimo periodo: "Sono due anni che facciamo più fatica in campionato - spiega ai colleghi di Tuttomercatoweb -, è giusto tornare ai livelli che ci competono. Dopo aver passato l'anno del Covid-19 una pausa così per il Mondiale può essere strana ma ne abbiamo vissute di peggio, per cui ci adatteremo".