La richiesta avanzata da Paul Pogba a Paulo Dybala di rinnovare il suo contratto con la Juve è arrivata fuori tempo massimo, appena dopo la scelta dell'argentino di lasciare Torino per accasarsi altrove. A rivelarlo è lo stesso centrocampista francese, parlando in esclusiva con i colleghi di DAZN: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme e mi ha risposto che ormai era già andato via e che dovevo chiamarlo prima... Ma noi scherziamo sempre... Voglio che sia felice, l'ho sentito contento della scelta di andare alla Roma".