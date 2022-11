"C'è ancora tempo per preparaci bene e sistemare qualcosa, sia per noi che per loro". Lo dice Pavel Nedved a Sky dopo il sorteggio degli spareggi di Europa League che ha messo la Juve di fronte al Nantes. "Abibamo affrontato bene le ultime partite di campionato in cui non abbiamo subito gol. Però ci sono ancora troppi infortuni. Va detto che chi è sceso in campo ha fatto molto bene - dice l'ex centrocampista ceco -. Abbiamo forzato l'inserimento di alcuni giovani, che stanno crescendo e che ci ritroveremo già pronti. In tal senso, la sosta per noi è benedetta".