"Inter-Juve è stato definito dai giornalisti il derby d’Italia. Queste due squadre, con il Milan, sono quelle che hanno il maggiore seguito di tifosi. E' una sfida che valorizza al meglio la stessa formula della Coppa, che mette in condizione le squadre di vertice di essere avvantaggiate". Così Giovanni Malagò, presidente del CONI, sull'ultimo atto del torneo domestico che si terrà a Roma l'11 maggio. In concomitanza con gli Internazionali di tennis: "Da quando si è istituita la finale di Coppa Italia all’Olimpico, la finale è sempre quella settimana. La colpa non è di Lega o degli Internazionali. E’ di coloro che non sono stati capaci di creare nuove strutture negli anni", ha chiosato Malagò-