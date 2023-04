"Dal campo probabilmente Massa ha percepito l'esultanza di Lukaku come una sfida ai tifos, ma se avesse letto meglio la situazione avrebbe potuto gestire di personalità il comportamento del belga - le sue parole -. Ci poteva stare l'ammonizione, ma il Giudice Sportivo avrebbe potuto e dovuto togliere l'eventuale squalifica perché non ci stava. I regolamenti ci sono, l'articolo 62 dice nello specifico che la responsabilità non è solo dell'arbitro: ci sono i responsabili del servizio d'ordine, la Procura Federale che deve supportare l'arbitro. Ci sono indicazioni chiare che portano innanzitutto ad interrompere la gara, sennò la gente non capisce. Quindi fermare il gioco, portare tutti i giocatori a centrocampo e fare un annuncio una volta per tutte dicendo che la gara non riprenderà se i cori non smetteranno. Basta applicarle le regole e alla fine forse potrà finire tutto. Applichiamole le regole".